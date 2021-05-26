За последние недели, как отмечает сайт ведомства, в разных регионах насчитывается уже три таких случая. В каждом из них возбуждены уголовные дела по статьям «халатность», либо «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Родители призывают объяснять детям важность соблюдения техники безопасности на спортивных площадках.
Следственный комитет России отметил участившиеся случаи травмирования детей падающими футбольными воротами
За последние недели, как отмечает сайт ведомства, в разных регионах насчитывается уже три таких случая. В каждом из них возбуждены уголовные дела по статьям «халатность», либо «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Родители призывают объяснять детям важность соблюдения техники безопасности на спортивных площадках.