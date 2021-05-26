Следственный комитет России отметил участившиеся случаи травмирования детей падающими футбольными воротами

За последние недели, как отмечает сайт ведомства, в разных регионах насчитывается уже три таких случая. В каждом из них возбуждены уголовные дела по статьям «халатность», либо «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Родители призывают объяснять детям важность соблюдения техники безопасности на спортивных площадках.

