Россия не разрешила вход в воздушное пространство рейса «Париж – Москва», который должен был лететь в обход Белоруссии

Россия не разрешила вход в воздушное пространство рейса Air France «Париж – Москва», который должен был лететь по новому маршруту в обход Белоруссии, — подтвердили в офисе авиакомпании. Об отмене рейса сообщил российский теннисист Евгений Кафельников со ссылкой на своего знакомого, который должен был лететь этим самолетом. По его словам, пассажиры прождали в самолете вылета три часа, после чего его перенесли на завтра.

Air France, как и большинство других европейских авиакомпаний, начала избегать воздушного пространства Белоруссии после инцидента с принудительной посадки в Минске лайнера Ryanair в воскресенье.