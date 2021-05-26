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20:04, 26 мая 2021

В Грузии возобновилось производство минеральной воды «Боржоми» после более чем недельной забастовки рабочих

В Грузии возобновилось производство минеральной воды «Боржоми» после более чем недельной забастовки рабочих соответствующего завода. С 18 мая около 500 его сотрудников требовали повышения зарплаты. Они требовали прибавки в 30%, теперь объявлено, что руководство пошло на уступки, но насколько именно увеличили зарплаты – не уточняется.


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