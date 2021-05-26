Правительство Украины расширило список невъездных деятелей российской эстрады

К более чем 150 деятелям культуры добавили еще 11 фамилий российских граждан, среди них актеры Владимир Вдовиченков, Александр Петров, Евгений Стычкин, Алексей Чадов и другие. Все они попали под санкции за посещение Крыма после его присоединения к России.