Правительство Украины расширило список невъездных деятелей российской эстрады

К более чем 150 деятелям культуры добавили еще 11 фамилий российских граждан, среди них актеры Владимир Вдовиченков, Александр Петров, Евгений Стычкин, Алексей Чадов и другие. Все они попали под санкции за посещение Крыма после его присоединения к России.
2021-05-26T20:04:17+03:00
2021-05-26T20:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 26 мая 2021
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