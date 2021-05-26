Законопроект об урегулировании претензий к интернет-магазинам приняла в первом чтении Госдума

Документ предполагает, что подобные споры клиентов и интернет-магазинов смогут решать в досудебном порядке через специальный онлайн-сервис, встроенный в портал госуслуг. Порядок рассмотрения споров там определит правительство, причем авторы инициативы предполагают, что рассматривать претензии на сервисе будут как к российским, так и к зарубежным интернет-магазинам.
2021-05-26T20:04:13+03:00
2021-05-26T20:15:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 26 мая 2021
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