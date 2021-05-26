8 человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе, американский штат Калифорния, — пишет газета The Los Angeles Times со ссылкой на источники в полиции. Входит ли в это число нападавший – неизвестно. Ранее мэр города говорил, что стрелка убили полицейские. Количество пострадавших уточняется.
2021-05-26T20:04:08+03:00
2021-05-26T20:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 26 мая 2021
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