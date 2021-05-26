Чукотских полицейских приговорили к условным срокам по делу о пытках задержанных ради признания в краже телефона

Региональная прокуратура установила, что двое сотрудников отдела полиции в поселке Провидения избивали одного из местных жителей, скованного наручниками, чтобы он подписал признание в краже мобильного телефона. Их признали виновными по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» и дали от 3,5 до 4 лет лишения свободы условно. Прокуратура планирует обжаловать этот приговор.