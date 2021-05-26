Суд Великого Новгорода снизил срок ареста Галяминой на пять часов

Суд Великого Новгорода снизил срок ареста бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой на пять часов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Галяминой Михаил Бирюков.

«Срок наказания снижен на 5 часов, он будет исчисляться с момента ее задержания УВД Великого Новгорода с 15 часов 50 минут, но решение о законности и обоснованности административного ареста на 7 суток оставлено в силе. Суд не услышал наши доводы. <...> Теперь нам остается один путь, в Европейский суд по правам человека, где мы будем обжаловать неправомерные действия сотрудников полиции и судов», — сказал он.

Адвокат добавил, что сегодня в Великом Новгороде состоялся еще один суд по делу Ю.Галяминой.

«Первым судом Юлия признана виновной по статье 20.6.1 за нарушение санитарных норм, ей был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Мы обжалуем это постановление, мы не считаем, что своими действиями Юлия нарушила какие-либо статьи административного кодекса», — заключил он.

22 мая сотрудники полиции Великого Новгорода сорвали проведение «Земского съезда» оппозиционных муниципальных депутатов, в котором участвовала Юлия Галямина. Вместе с Ю.Галяминой был задержан муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Виталий Боварь. Позже

Новгородский районный суд арестовал Ю.Галямину на семь суток.