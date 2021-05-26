Извержение вулкана Большой Ситкин началось на Аляске

Выброс пепла в результате извержения произошел на высоту 4,5 километра, сейчас это облако движется на восток. В данном регионе введен красный код опасности полетов. Местность вокруг вулкана малонаселенная, о пострадавших ничего не сообщалось.
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