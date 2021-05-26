Россия начнет выдавать шестимесячные туристические визы гражданам всех стран, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ранее максимальный срок таких виз для некоторых стран был один месяц – в зависимости от того, на какой максимальный срок они выдавали туристические визы россиянам.

Кроме того, указ заменяет в списке документов на визу приглашение от организации-члена федерального реестра обыкновенным подтверждением брони в гостинице. Также в начале прошлого года Россия расширила применение электронных виз, но система не успела заработать из-за пандемии и закрытия границ.