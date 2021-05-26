Нидерландский суд закончил предварительное рассмотрение дела о крушении малайзийского Боинга над украинской территорией, которая контролировалась сепаратистами.

Заключительный день ушел на осмотр обломков самолета, который хранятся на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн. Процедура была доступна как для судей, так и для адвокатов. ТАСС сообщает, что они по одному поднимались под своды ангара, чтобы рассмотреть повреждения корпуса сверху. Для суда эта была первая реконструкция в рамках процесса. Кроме того, повторно были опрошены представители концерна Алмаз-Антей, а также бельгийские и нидерландские эксперты. Жюри предстоит дать ответы на три главных вопроса. Был ли самолет сбит зенитно-ракетным комплексом Бук, была ли ракета выпущена из Первомайского и виновны ли подсудимые. По делу проходят три гражданина России и один украинец. Олег Пулатов присутствует на процессе, его командира Игоря Гиркина, а также Сергея Дубинского и Леонида Храченко судят заочно.

Процесс по делу о крушении малайзийского Боинга над территорией Украины начнется 7 июня.