«Аэрофлот» по итогам апреля увеличил пассажиропоток в 14 с лишним раз к аналогичному месяцу 2020-го, но все равно на треть недотянул до уровня «доковидного» апреля 2019-го. Как следует из отчетности группы авиакомпаний, в прошлом месяце она перевезла 3 млн пассажиров, в апреле прошлого года – чуть больше 200 тысяч.