Россия денонсировала соглашение об избежания налогового обложения с Нидерландами

Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин. Теперь действие документа прекратится с 1 января следующего года. Ранее Минфин предложил странам, с которыми у России были такие соглашения, поднять налоги на дивиденды для компаний, зарегистрированных там, но ведущих бизнес в России. Кипр, Мальта и Люксембург согласились на российские условия, Нидерланды отказались. Крупнейшими российскими бизнесами, зарегистрированными в этой стране, являются «Яндекс» и «X5 Retail Group» (владеет «Пятерочкой» и другими торговыми сетями).
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