Автомобиль врезался в остановку на Кутузовском проспекте в Москве после столкновения с другим автомобилем, — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. По его данным, столкновение произошло около пяти вечера. По чьей вине – пока неизвестно. Пострадал один человек, который находился на остановке.
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