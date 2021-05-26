Автомобиль врезался в остановку на Кутузовском проспекте в Москве после столкновения с другим автомобилем, — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. По его данным, столкновение произошло около пяти вечера. По чьей вине – пока неизвестно. Пострадал один человек, который находился на остановке.