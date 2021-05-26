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18:24, 26 мая 2021

Адвокат россиянки Софьи Сапеги добился разрешения на встречу с ней, однако когда она состоится, пока неизвестно

Адвокат россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске, после посадки самолета компании РайнЭйр, добился разрешения на встречу с ней, однако когда она состоится, пока неизвестно.

Юрист Александр Филанович получил необходимые подписи к 10 утра, но в следственном изоляторе КГБ Белоруссии скопилась большая очередь адвокатов, желающих попасть к подзащитным. Комнат для встреч немного, и, по словам Филановича, которые цитирует ТАСС, его очередь сегодня может не подойти. Обвинение Сапеге, как он полагает, могут выдвинуть в течении 10 дней. О его сути юрист пока ничего сказать не может. В Кремле, как следует из слов пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, более осведомлены о сути претензий к российской гражданке, но призывают соблюдать ее права.

Напомним, что Софья Сапега была арестована вместе бывшим редактором телеграм-канала Нехта Романа Протасевича, после того как самолет, на котором они летели был приземлен в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает решение властей о поднятии истребителя для сопровождения самолёта авиакомпании Ryanair правильным. По словам Лукашенко, сигнал о минировании самолёта поступил из Швейцарии, экипаж лайнера советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Лукашенко выступил на встрече с депутатами парламента Белоруссии. Само выступление не транслировалось. Выдержки приводят государственные СМИ. Лукашенко утверждает также, что Протасевич, задержанный после посадки самолета в Минске, собирался вместе с сообщниками «устроить кровавый мятеж» в Белоруссии.  

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель называет Протасевича террористом. Тертель утверждает, что задержанный дает показания о спонсорах и заказчиках.

Роман Протасевич – бывший главный редактор телеграм-канала «Нехта», который активно освещал протесты в Белоруссии. Он бежал из Белоруссии в конце 2019 года, ему заочно было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.  

В Кремле говорят о том, что у Москвы нет оснований доверять Минску по ситуации с самолетом Ryanair – об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политолог Глеб Павловский сказал в интервью «Эху», что речь белорусского президента Александра Лукашенко лишь усиливает подозрения о его связи с Россией. Павловский добавил, что случаи, когда важные сообщения Лукашенко не появлялись на массовом телевидении, уже были, а само заявление белорусского лидера разоблачительно.

Намеченная на середину июня встреча между президентами России и США пройдет на фоне острых разногласий, возникших за последнее время между двумя странами, в частности, по таким вопросам как вмешательство в американские выборы, кибератаки, права человека и Украина, отмечают западные наблюдатели.

Агентство Рейтер цитирует представителя американской администрации Джен Псаки, которая на одной из встреч с журналистами заявила, что главы двух государств воспользуются встречей один на один, чтобы обсудить широкий спектр проблем ради восстановления предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. При этом, отмечают эксперты, Белый дом не стал представлять Байдена как лидера США, ищущего способ непременно провести перезагрузку отношений с Путиным, что неоднократно демонстрировали его предшественники. Российский президент, в свою очередь, — продолжает Рейтер, — рассматривает давление Вашингтона в деле Навального или в преследовании демократических сил в России как прямое вмешательство Америки в ее внутреннюю политику.

Издание USA Today обращает внимание на то, что администрация США явно старается сгладить взаимные острые углы в наиболее чувствительных для сторон сферах перед пред назначенным саммитом: Энтони Блинкен на недавних переговорах с российским коллегой больше говорил о сотрудничестве, в том числе, о совместном противодействии пандемии, климатических изменениях и об иранской ядерной программе. Джо Байден, отмечает издание, до этого в одном из выступлений подчеркнул, что мог пойти и дальше, отвечая на, предположительно, российские кибератаки, но предпочел не делать этого и ответит “ пропорционально”— как бы, отмечает газета, показывая, что США не желают новой эскалации и открытой конфронтации с Россией.

Другое американское издание, Bulwark, в свою очередь, открыто критикует Байдена за излишнюю мягкость, обвиняя его в фактическом снятии санкций с Северного потока-2 и, персонально, с главы совета директоров строящей его компании, бывшего агента германской Штази и давнего друга Путина; за неадекватную, по мнению автора публикации, реакцию на недавний взлом хакерами компьютерных сетей нефтепровода Colonial Pipeline, за нерешительность в принятии санкций в связи с докладами о, якобы, анти-американском сотрудничестве России с талибами в Афганистане, за выдавливание из России Радио Свобода*/ Свободная Европа и так далее. Все это, предупреждает издание, будет воспринято Москвой не как сдержанность и соразмерность, а исключительно как слабость.

Автор публикации предостерегает руководство Белого дома от повторения в отношениях с Россией ошибок двух прежних администраций США.

* — власти признали СМИ иностранным агентом



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