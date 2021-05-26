Глава Якутии Айсен Николаев отрицает, что в республике вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Он сказал об этом в эфире телеканала РБК.

Тем временем президент Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным бизнесменам создать в ресторанах зоны, «свободные от коронавируса» для тех, кто привился. На прошлой неделе Собянин сообщил, что доля вакцинировавшихся в Москве меньше, чем в любом городе Европы. По официальным данным, в столице сделали прививку более миллиона человек. Майское исследование портала SuperJob показало, что 42% россиян не хотят делать прививку. Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявлено более 8 тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 406 человек, в Москве – более 2400 новых заболевших за последние 24 часа.