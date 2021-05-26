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18:19, 26 мая 2021

Суд Великого Новгорода оштрафовал столичного политика Юлию Галямину на 10 тысяч рублей

Бывшего муниципального депутата обвинили в нарушении антиковидных норм. Подсудимая своей вины не признает, заявляя, что неповиновения полицейским не оказывала и не нарушала требований регионального законодательства.
Речь идет о проведении 22 мая Всероссийского форума «Земский съезд» в Великом Новгороде, где Юлия Галямина выступала в качестве одного из организаторов.

Накануне мероприятия губернатор ввел дополнительные ограничения. В частности, согласно постановлению, было запрещено проведение мероприятий численностью более 30 человек. Организаторы тогда отказались отменять Съезд. Прямо во время выступления региональных депутатов пришла полиция, фактически сорвав мероприятие. Юлия Галямина отказалась прекратить проведение форума, ссылаясь на то, что в этот момент в зале находилось допустимое число участников.

Бывшего муниципального депутата тогда задержали. Позднее суд назначил ей 7 суток ареста.

В эти минуты в городском суде проходит еще одно заседание в отношении политика. Она пытается оспорить административный арест.


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