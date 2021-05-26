Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу соратницы Навального Любови Соболь

Ее обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время митинга в поддержку Навального. Дело передано в суд, — рассказал изданию «Открытые медиа» адвокат Владимир Воронин. В материалах дела есть показания 16 свидетелей, а также письмо департамента информационных технологий правительства Москвы, которые с помощью электронного мониторинга зафиксировал участие в акции 23 января как минимум 4 человек с коронавирусом. Они должны были находиться на карантине. Сама Соболь вину не признает, она называет бредом уголовное преследование.