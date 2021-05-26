Сотрудники детсада в Петербурга пожаловались, что директор требует агитировать родителей голосовать на праймериз ЕР

Сотрудники одного из детских садов Петербурга пожаловались, что директор требует агитировать родителей воспитанников голосовать на праймериз «Единой России». Тем, кто не будет достаточно настойчив, обещают проблемы на работе.

Муниципальный депутат Денис Луговский получил обращение от сотрудницы детского сада №116 в Выборгском районе. Автор жалобы предоставила аудиозапись уговоров и угроз, которые, по её словам, исходят от заведующей учреждения. Судя по разговору, некоторые воспитатели справляются с агитацией в пользу предварительного голосования «Единой России», и отчитываются о работе некими «скринами». Другие, напротив, работают вяло, и не вербуют участников голосования.

По словам автора жалобы, голос принадлежит заведующей детсадом №116 Татьяне Слюсаренко. Судя по происходящему в кабинете, задачу привлекать родителей для участия в партийном мероприятии правящей партии поставили в «вышестоящей организации», которую участники разговора не называют. В администрации Выборгского района журналистам портала закс-точка-ру сообщили, что не участвуют в организации голосования. Сама Слюсаренко сказала, что не проводила с воспитателями беседу об участии в праймериз.

Луговский направил запрос в трудовую инспекцию с требованием разобраться в ситуации.

Спикер петербургского парламента, руководитель местного отделения «Единой России» Вячеслав Макаров сказал журналистам, что партия не заставляет бюджетников голосовать на праймериз. Впрочем, он не исключает, что отдельные случаи принуждения вполне возможны.

В Тольятти учительницу английского языка в школе №90 Алену Скворцову вынуждают уволиться из-за того, что она отказалась агитировать родителей учеников голосовать за «Единую Россию». Об этом сама Скворцова сообщила в социальной сети «ВКонтакте». Запись сопровождается скринами переписки с коллегами и видеозаписью разговора с завучами. В самой школе корреспонденту издания Znak.com сказали, что комментировать ситуацию уполномочен только директор, который пока для комментариев недоступен.