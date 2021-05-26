В отношении заместителя главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге Веснина проводится доследственная проверка

В отношении заместителя главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге Арсения Веснина проводится доследственная проверка. Его разыскивает Следственный комитет. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Веснин.

В своих репортажах Веснин рассказывал о том, что в одном из отделов полиции в Петербурге задержанных на зимних акциях в поддержку Алексея Навального содержали в пыточных условиях, заставляли спать на ледяных полах, а также не давали воды и еды. Комментариев Следственного комитета пока не последовало.