ГД приняла закон о запрете участвовать в выборах тем, кто причастен к организациям, признанным экстремистскими

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете участвовать в выборах всех уровней тем, кто причастен к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими.

Председатель комитета по безопасности, «единоросс» Василий Пискарев считает, что этот закон поможет защитить независимость России.

В выборах не смогут участвовать учредители и руководители, работавшие в организации в течение трех лет до признания ее экстремистской или террористической. Запрет будет действовать в течение пяти лет.

В необходимости подобных запретов уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этой связи Володин упомянул Алексея Навального. По его словам, «Навальный и те, кто разваливает страну – одного поля ягоды».

В итоге за законопроект проголосовали 294 депутата, против – 38, 8 воздержались. Против законопроекта голосовала фракция КПРФ. Депутат-коммунист Алексей Куринный указал на правовую неопределенность в законе. Куринный добавил, что в правах будут поражены не только сторонники Навального, а сотни тысяч и, может быть, даже миллионы граждан.

ЛДПР и «Справедливая Россия» также заявляли, что не поддержат законопроект. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов голосовал против. Иванов уверен, что к безопасности страны этот законопроект не имеет никакого отношения.

Соратники Алексея Навального считают, что закон направлен против тех, кто работал в команде политика. Об этом в эфире «Эха Москвы» говорила юрист Любовь Соболь.

В свою очередь, политик Илья Яшин сказал «Эху Москвы», что пока не понимает, какова будет правоприменительная практика. Яшин уверен, что новый закон противоречит российской Конституции.