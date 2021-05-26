Яшин: Закон, запрещающий избираться причастным к деятельности экстремистских организаций противоречит Конституции

Закон, запрещающий избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, противоречит Конституции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Илья Яшин.

«Этот закон просто подрывает основы Конституции. 54 статья Конституции прямо черным по белому говорит о том, что человека нельзя привлекать к ответственности за деяния, которые были совершены до принятия закона, который вводит ответственность за эти самые деяния. Этот закон совершенно точно охватит сотрудников ФБК* и координаторов штабов Навального, это примерно 500 человек. Это охватит, наверное, тех людей, которые финансировали деятельность ФБК* на протяжении последних трех лет, это около 200 тысяч человек и теоретически может охватить тех, кто выражал поддержку, репосты делал в соцсетях. это еще несколько миллионов человек. Это массовое поражение людей в правах», — сказал он.

И.Яшин отметил, что на его планы баллотироваться в Госдуму данный закон не повлияет.

Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект, запрещающий избираться людям, причастным к деятельности экстремистских организаций. Многие эксперты считают принятый сегодня закон направленным против сторонников политика Алексея Навального.Генеральная прокуратура просит признать экстремистскими организациями структуры оппозиционера.

* Организация внесена властями РФ в список иноагентов