В России запретят использовать для рекламы громкоговорители на жилых домах

Указ, подписанный президентом сегодня, вступает в силу через 3 месяца. Авторы инициативы обосновывали ее тем, что при непрерывной прокрутке на такой аппаратуре рекламных роликов нарушаются санитарные нормы по шумовому загрязнению. На это часто жаловались граждане.
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