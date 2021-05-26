В России запретят использовать для рекламы громкоговорители на жилых домах

Указ, подписанный президентом сегодня, вступает в силу через 3 месяца. Авторы инициативы обосновывали ее тем, что при непрерывной прокрутке на такой аппаратуре рекламных роликов нарушаются санитарные нормы по шумовому загрязнению. На это часто жаловались граждане.