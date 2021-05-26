В московском парке «Музеон» закрыли выставку добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» о пропавших детях, рассказал у себя в фейсбуке координатора отряда Олег Леонов.

Решение администрации парка связано с тем, что выставке присвоили рейтинг 18+. В то же время в «Лиза Алерт» говорят, что готовы поставить на входе волонтеров, которые бы предупреждали о рейтинге и не пускали несовершеннолетних – а пока выставку огородили, и попасть туда не может вообще никто.

Инсталляция состоит из семи комнат, выполненных в виде спиралей. Внутри каждой комнаты волонтеры написали историю от имени погибших после исчезновения детей – открыли выставку к 25-му мая, Международному дню пропавших детей.