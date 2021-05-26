«Вясна»: В Минске 17-летний подросток покончил с собой из-за дела о массовых беспорядках

В Минске 17-летний подросток покончил с собой из-за дела о массовых беспорядках, пишет белорусский правозащитный центр «Вясна». В своем аккаунте в соцсети «Вконтакте» он оставил предсмертную запись. В ней он прямо обвиняет в своей смерти Следственный комитет республики — из-за психологического давления, которое тот оказывал на юношу.

Подросток был сиротой и жил в общежитии. Именно его сотрудники и донесли силовикам, что молодой человек участвовал в протестах после президентских выборов в августе 2020-го.