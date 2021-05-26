Еще две европейские страны за последние часы запретили полеты самолетов «Белавиа»

Список пополнился Чехией и Финляндией. Решение Финляндии вступает в силу немедленно, Чехии – с завтрашнего дня. Последний самолет «Белавиа» отправится из Праги в ближайшие часы. Кроме того, стало известно, что итальянская авиакомпания Alitalia решила направлять в обход белорусского воздушного пространства не только пассажирские, но и грузовые рейсы.

Отказ европейских стран от белорусского воздушного пространства и авиасообщения с этой страной связан с принудительной посадкой в Минске 23 мая самолета Ryanair, с которого сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

