Впервые на Дворцовой площади открылся 16-й Международный Санкт-Петербургский книжный салон

В здании Эрмитажного крыла Главного штаба прошло заседание, тема которого «Литература и книга в меняющемся мире», где выступили гендиректор Эрмитажа академик Михаил Пиотровский, писательница Татьяна Устинова. В малом зале состоялась презентация книги «Русофил. История жизни Жоржа Нива» о знаменитом французском слависте, кому выпала жизнь, насыщенная яркими событиями. С 17-ти часов в Большом Атриуме творческая встреча с Татьяной Устиновой. Актуальный роман-буриме «Война и мир в отдельно взятой школе» о сегодняшней России на 24 писательских голоса также будет представлен сегодня. О последнем издание романа «Скунс» расскажет его автор, писатель Андрей Аствацатуров, также пройдет лекция «Научить читать ребенка легко – блеф или реальность».

Вход на все мероприятия салона свободный с соблюдением антиковидных правил.