КГБ: Роман Протасевич воевал на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов»

Задержанный после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Роман Протасевич воевал на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов», — объявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.

За фотографии якобы воевавшего в «Азове» Протасевича выдают снимки погибшего бойца Андрея Снитко, — утверждает издание «Инсайдер».

Шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк сказал в эфире «Эха Москвы», что Роман Протасевич в Донбассе был как журналист.

По словам главы КГБ, Протасевич уже дает признательные показания.