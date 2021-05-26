Власти Швейцарии опровергли заявление Лукашенко о том, что информация о минировании самолета поступила из этой страны

Власти Швейцарии опровергли заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что информация о минировании самолета компании «РайнЭйр» поступила из этой страны.

В своем выступлении, последовавшим спустя несколько дней после инцидента с самолетом, который следовал из Афин в Вильнюс и совершил посадку в Минске, Лукашенко сказал, что информацию о возможном минировании воздушного судна в Минске, Афинах и Вильнюсе получили из Швейцарии и не могли не довести до экипажа. Официальный представитель федерального офиса по международным делам Пьер-Алан Эльтштингер заявил, что в Берне не располагали этим данными, следовательно, не могли передать их третьим странам. Между тем, инцидент с отклонившемся от курса самолетом привел к тому, что воздушное пространство Белоруссии стало токсичным для самолетов из западных стран. Европа закрыла своем небо для Белоруссии. Предпочли не летать над страной многие авиакомпании. Сегодня к ним присоединилась «Алиталия».

Польские власти не дали самолету компании «Белавиа» разрешение на полет в воздушном пространстве страны. Борт вынужден был вернуться в Минск.