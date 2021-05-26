Дума приняла закон, который запрещает баллотироваться на выборах членам организаций, признанных экстремистскими

Дума приняла закон, который запрещает баллотироваться на выборах всех уровней членам организаций, признанных экстремистскими, или тех, кто, как установит суд, поддерживал их деятельность. По мнению спикера Думы Вячеслава Володина, закон нужен, чтобы оградить власть от экстремистов. Володин также подчеркивает, что подобные законы принимаются не только в России.