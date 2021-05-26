СМИ: В ОАЭ запретят посещение публичных мероприятий не привитым от коронавируса

В ОАЭ запретят посещение публичных мероприятий не привитым от коронавируса, — пишут местные СМИ со ссылкой на представителя Минздрава. По данным ведомства, с 6 июня пускать на спортивные и культурные мероприятия будут лишь с сертификатом о прививке, либо результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 48 часов до мероприятия.

На данный момент, по информации Минздрава, в стране вакцинировались почти 80% населения старше 16 лет. В конце года там пройдет перенесенная с 2020 Всемирная промышленная выставка, распространится ли это правило на ее посетителей – пока не уточняется.