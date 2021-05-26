Суд в Великом Новгороде оштрафовал Юлию Галямину на 10 тысяч рублей по статье КоАП о нарушении санитарных норм

Суд в Великом Новгороде оштрафовал политика Юлию Галямину на 10 тысяч рублей по статье КоАП о нарушении санитарных норм. Претензии к Галяминой связаны с ее визитом на Всероссийский форум муниципальных депутатов «Земский съезд» в Великом Новгороде 22 мая. Ранее суд уже арестовал политика на 7 суток за неповиновение полицейскому во время разгона форума.
2021-05-26T16:36:08+03:00
2021-05-26T16:39:04+03:00
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16:36, 26 мая 2021
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