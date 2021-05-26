Суд в Великом Новгороде оштрафовал Юлию Галямину на 10 тысяч рублей по статье КоАП о нарушении санитарных норм

Суд в Великом Новгороде оштрафовал политика Юлию Галямину на 10 тысяч рублей по статье КоАП о нарушении санитарных норм. Претензии к Галяминой связаны с ее визитом на Всероссийский форум муниципальных депутатов «Земский съезд» в Великом Новгороде 22 мая. Ранее суд уже арестовал политика на 7 суток за неповиновение полицейскому во время разгона форума.