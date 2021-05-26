Инсайдер: Белорусские пропагандисты выдают за фотографии якобы воевавшего в «Азов» Протасевича снимки погибшего бойца

Белорусские пропагандисты выдают за фотографии якобы воевавшего в украинском батальоне «Азов» оппозиционного журналиста Романа Протасевича снимки погибшего бойца Андрея Снитко, — утверждает издание «Инсайдер».

О том, что задержанный после принудительной посадке в Минске самолета Ryanair Протасевич якобы воевал в Донбассе, написал ряд провластных белорусских блогеров. Издание «Инсайдер» нашло еще несколько снимков с тем же человеком и выяснилось, что это Снитко, который погиб в августе 2014 в боях за освобождение Иловайска. В то же время, сам Протасевич подтверждает, что посещал Донбасс во время боевых действий, но исключительно как фоторепортер.

