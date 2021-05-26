МИД Швейцарии: Властям Швейцарии ничего не было известно о якобы заминированном самолете авиакомпании Ryanair

Властям Швейцарии ничего не было известно о якобы заминированном самолете авиакомпании Ryanair и она не передавала в связи с этим никаких предупреждений Белоруссии. Об этом заявили в швейцарском МИДе.

23 мая Белоруссия принудительно посадила в Минске самолет, следовавший рейсом «Афины – Вильнюс» из-за информации о якобы заложенной на борту бомбе. Сначала белорусские власти говорили, что эту информацию они получили от палестинского движения ХАМАС, но после того, как там опровергли причастность к инциденту, президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул новую версию, что сообщение о бомбе белорусские спецслужбы получили от Швейцарии.