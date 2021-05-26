Польша отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет «Белавиа» следующего рейсом Минск-Барселона

Судя по сервису Flightradar, сейчас этот борт нарезает круги вблизи белорусско-польской границы. Авиационные власти Польши свое решение мотивировали тем, что воздушное пространство для белорусской авиации полностью закрыла Франция.

Санкции европейских стран против белорусских самолетов быстро расширяются после того, как в воскресенье Минск принудительно посадил у себя самолет Ryanair летевший из Афин в Вильнюс – и снял с борта оппозиционного журналиста Романа Протасевича с его девушкой. В этих условиях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству Средиземного моря и Балтики, а посольство Белоруссии в Испании обвинило Евросоюз в том, что теперь в эту страну не смогут прилетать на ежегодное лечение дети из Чернобыльской зоны.