Компании кикшеринга убрали электросамокаты с Дворцовой площади и прилегающих улиц

Их заставили это сделать по распоряжению губернатора Александра Беглова.

Чиновники не объяснили причины, по которым предпринимателей заставили убрать электросамокаты с Дворцовой площади. Комитет по транспорту не прокомментировал своё требование, рассказал «Эху Москвы» партнер компании «Ю-Рент» и ее представитель Евгений Мутовкин.

Фотографии, которые размещали в соцсетях очевидцы свидетельствуют, что Дворцовая площадь и прилегающие территории были буквально заставлены многими десятками самокатов. Возможно, запрет на парковку и стал реакцией городской администрации на этот факт. Особенно в преддверии многочисленных массовых мероприятий. Кроме того в Смольном хотят ввести регистрацию для проката самоката по паспорту. Представитель компании Ю-Рент Евгений Мутовкин сказал, что это не соответствует действительности. Администрация, действительно, обсуждала с участниками рынка такую возможность, но не более того, договоренности на этот счет нет никакой. Дело в том, что по мнению предпринимателей, аренда по паспорту уничтожит саму бизнес-модель. Дело в том, что решение арендовать самокат пользователь в подавляющем большинстве случаев принимает мгновенно. Процент тех, кто заранее запланировал воспользоваться этим видом транспорта очень мал.

В прошлом году в России зарегистрировали более 330 дорожных происшествий с электросамокатами. В результате 347 человек были ранены, шестеро погибли.