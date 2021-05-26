ГД приняла законопроект, запрещающий участие в выборах тем, кто помогал организациям, которые признаны экстремистскими

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает участвовать в любых выборах тем, кто работал или помогал организациям, которые суд признает экстремистскими.

Запрет накладывается на все выборные должности. При этом руководители организаций, признанных российскими властями экстремистскими или террористическими, не смогут претендовать на участие в выборах в течение пяти лет с момента закрытия структуры. Сотрудники же, чья причастность к работе в таких организациях доказана судом – три года.

Отдельно в документе отмечается, что причастными будут считаться и те, кто поддерживал организацию в своих высказываниях, например, в социальных сетях.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведения позволят оградить власть от экстремистов и террористов в интересах будущего страны. Он также заметил, что в других государствах такие законы уже работают.

Предложение было внесено в нижнюю палату парламента вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать структуры политика Алексея Навального экстремистскими.

Теперь законопроект должен утвердить Совет Федераций, затем его подпишет президент, после этого он вступит в силу.