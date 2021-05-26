Словацкое телевидение сообщает о том, что правительство страны одобрило использование российской вакцины «Спутник»

Вакцинация должна начаться не позднее 7 июня. Министерство здравоохранения готовит соответствующее распоряжение на этот счет. Первая партия «Спутника» поступила в Словакию еще 1 марта. Через месяц местные эксперты объявили о том, что Россия поставляет на экспорт не тот препарат, который пытается зарегистрировать в Европе.