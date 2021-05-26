Словацкое телевидение сообщает о том, что правительство страны одобрило использование российской вакцины «Спутник»

Вакцинация должна начаться не позднее 7 июня. Министерство здравоохранения готовит соответствующее распоряжение на этот счет. Первая партия «Спутника» поступила в Словакию еще 1 марта. Через месяц местные эксперты объявили о том, что Россия поставляет на экспорт не тот препарат, который пытается зарегистрировать в Европе.
2021-05-26T15:32:45+03:00
2021-05-26T15:55:33+03:00
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15:32, 26 мая 2021
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