Обвинение просит назначить 100 тысяч рублей штрафа 63-летнему жителю Воронежа Александру Хорошильцеву

По версии следствия, Хорошильцев отправил портрет Гитлера на сайт акции «Бессмертный полк». Теперь его судят по обвинению в реабилитации нацизма. Суд огласит свое решение завтра.
2021-05-26T15:32:30+03:00
2021-05-26T15:55:52+03:00
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15:32, 26 мая 2021
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