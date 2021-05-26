По данным газеты «Коммерсантъ», уже в июне около 600 заключенных могут начать работу на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Подрядчики РЖД будут нанимать заключенных в качестве разнорабочих, бетонщиков и арматурщиков. Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил привлекать заключенных к работам, где заняты трудовые мигранты. Сейчас в исправительных учреждениях содержатся около 500 тысяч человек, из них почти 200 тысяч могут быть направлены на принудительные работы. Калашников заверил, что это будет не ГУЛАГ, заключенные будут получать зарплату и смогут жить в общежитии или съемном жилье, при желании – с семьей.