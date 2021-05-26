Лукашенко утверждает, что Путин извинялся перед ним за обсуждение Белоруссии во время телефонного разговора с Байденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Владимир Путин извинялся перед ним за обсуждение Белоруссии во время телефонного разговора с лидером США Джо Байденом. Слова Лукашенко приводит государственное агентство БелТА. Лукашенко предложил лидерам России и США приехать в Минск, если они хотят обсуждать Белоруссию.

