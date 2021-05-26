Павловский: Заявление Лукашенко о причинах принудительной посадки самолета Ryanair в Минске саморазоблачительно

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о причинах принудительной посадки самолета Ryanair в Минске саморазоблачительно. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский.

«Заявление Лукашенко само по себе разоблачительно. Он поставил в рамках спецоперации экипаж самолета искусственно в условия, где ему пришлось приземляться в Минске. И мы не знаем, какие на самом деле были инструкции даны пилоту истребителя, который сопровождал самолет», — сказал он.

С точки зрения Г.Павловского, слова Лукашенко «подтверждают подозрения и обвинения в его адрес после фактического захвата самолета, поскольку он в основном описывает обстоятельства спецоперации». «То, что заявление о минировании поступило будто бы из Швейцарии, то, что он привел в боевую готовность охрану атомной электростанции – все это детали самой спецоперации. И то, что он называет при этом Протасевича террористом, полностью на его совести, потому что никто в мире не видит в нем террориста. Протасевич никогда не был замечен в таких наклонностях. Поэтому речь идет об успешной и удачной, с точки зрения белорусского диктатора, спецоперации захвата, которая усиливает опасения, связанные с ним и с его фактической поддержкой, фактическим прикрытием со стороны Москвы», — пояснил политолог.

Как считает Г.Павловский, остается ждать расследования, которое проведет Международная организация гражданской авиации, и тогда можно будет уже говорить об уголовной ответственности.