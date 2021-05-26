Глава Якутии Айсен Николаев отрицает, что в республике вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Он сказал об этом в эфире телеканала РБК.
2021-05-26T15:09:27+03:00
2021-05-26T15:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:09, 26 мая 2021
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