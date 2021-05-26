Перед выборами этого делать не будут, поскольку это может сказаться на протестных настроениях. При этом собеседник издания не исключает, что обязательная вакцинация может начаться после выборов.
Источник «Ведомостей», близкий к мэрии Москвы, сообщил, что в столице не планируется введение обязательной вакцинации
Перед выборами этого делать не будут, поскольку это может сказаться на протестных настроениях. При этом собеседник издания не исключает, что обязательная вакцинация может начаться после выборов.