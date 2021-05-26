Сотрудники детского сада в Петербурге пожаловались, что директор требует агитировать родителей за «Единую Россию»

Сотрудники одного из детских садов Петербурга пожаловались, что директор требует агитировать родителей воспитанников голосовать на праймериз «Единой России». Тем, кто не будет достаточно настойчив, обещают проблемы на работе.

Муниципальный депутат Денис Луговский получил обращение от сотрудницы детского сада №116 в Выборгском районе. Автор жалобы предоставила аудиозапись уговоров и угроз, которые, по её словам, исходят от заведующей учреждения. Судя по разговору, некоторые воспитатели справляются с агитацией в пользу предварительного голосования «Единой России», и отчитываются о работе некими «скринами». Другие, напротив, работают вяло, и не вербуют участников голосования.

По словам автора жалобы, голос принадлежит заведующей детсадом №116 Татьяне Слюсаренко. Судя по происходящему в кабинете, задачу привлекать родителей для участия в партийном мероприятии правящей партии поставили в «вышестоящей организации», которую участники разговора не называют. В администрации Выборгского района журналистам портала Закс.ру сообщили, что не участвуют в организации голосования. Сама Слюсаренко сказала, что не проводила с воспитателями беседу об участии в праймериз.

Луговский направил запрос в трудовую инспекцию с требованием разобраться в ситуации.