Заместителя главного редактора «Эха Москвы» в Петербурге Арсения Веснина ищет следственный комитет

В отношении него проводится доследственная проверка. О происходящем рассказал сам Веснин:

«Я был в море, без связи. Пришвартовался, узнал что ко мне домой, к моим родителям приходили из следственного комитета. Спрашивали про меня, искали, говорили надо поговорить. Потом мне поступил звонок. Дама любезным голосом сказала, что ей велено «организовать мое доставление в СК» При этом по ее словам бояться мне совсем нечего, говорить хотят о зимних митингах и о том, что я писал про издевательства над задержанными в полиции. И вот тут самая странность. Я знаю, что МВД уже проводило доследственную проверку по статье клевета. а теперь оказалось, что все материалы передали в СК, а он по закону клеветой не занимается. Он занимается всякими экстремизмами, возбуждениями ненависти, оправданиями терроризма, но не клеветой. Если честно, немного напрягает. Официально ни мне ни моим адвокатам вообще ничего не говорят только требуют чтобы я явился. неофициально мне сказали: ты должен занть кому перешел дорогу. ну и еще сказали, что занимаются всем этим по требованию центра по борьбе с экстремизмом».

Напомним, Веснин рассказывал о том, что в одном из петербургских отделов полиции задержанных на зимних акциях в поддержку Алексея Навлаьного содержали в нечеловеческих условиях: заставляли спать на ледяных полах в камерах полных клопов, а также не давали воды и еды.