Швейцария не знала о минировании самолета авиакомпании Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте, — заявил РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Пьер Алан Эльтшингер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили из-за рубежа, из Швейцарии.