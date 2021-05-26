Швейцария не знала о минировании самолета авиакомпании Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте, — заявил РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Пьер Алан Эльтшингер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что сообщения о минировании рейса Ryanair поступили из-за рубежа, из Швейцарии.
Швейцария не знала о минировании самолета авиакомпании Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте
Швейцария не знала о минировании самолета авиакомпании Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте, — заявил РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Пьер Алан Эльтшингер.