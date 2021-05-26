Мессенджер WhatsApp подал иск в Верховный суд против правительства Индии

Иск подан из-за новых правил регулирующих передачу информации в социальных сетях. Они требуют от соцсетей идентифицировать первоисточник информации, если было правонарушение

WhatsApp подчеркивает в иске, что в таких ситуациях будет вынужден передавать властям данные не только об отправителе, но и о получателе сообщения – это нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, -сообщает Reuters.