На космодроме Байконур неизвестные оставили надпись «Юра, мы приехали» на недостроенном космическом корабле «Буран»

По данным издания Открытые медиа, авторы граффити – петербургские художники из команды «ДоброКрю» — они двое суток добирались до космодрома по степи, скрываясь от патрулей и охраны.

Советский космический корабль «Буран» разрабатывался в 80-е годы. Первый и единственный полет состоялся в ноябре 1988-го, в 93-м программа была официально закрыта.