Депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий адвокатам проносить в колонии любую технику и средства связи

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, запрещающий адвокатам проносить в колонии мобильные телефоны, камеры и диктофоны, любую технику и средства связи, с помощью которых можно вести фото— и видеосъемку, а также аудиозапись.

При этом защитники по-прежнему будут иметь возможность проносить компьютеры и другую технику для копирования материалов личных дел осужденных, однако это можно будет делать только в специальном помещении и в отсутствии подзащитного, — Сообщает Интерфакс

